Nocera Superiore: In Consiglio comunale due diverse minoranze

Franco Pagano potrebbe diventare vicesindaco della Giunta guidata dal neo primo cittadino Gennaro D’Acunzi. Le probabilità di una nomina in tal senso sono molto alte, anche se circola l’idea di un vicesindaco donna, forse Antonietta Battipaglia. D’Acunzi è già al lavoro per formare la squadra del suo primo sindacato ed una cosa è certa: l’esecutivo sarà costituito da donne e uomini di Nocera Superiore. Lo ha ribadito più volte in campagna elettorale, oltre ad evidenziare che sarà dato spazio ai giovani. In caso di vicesindacato per Pagano sarebbe un incarico importante, visto quanto accaduto mesi fa, quando fu investito attraverso le primarie da Fratelli d’Italia quale candidato sindaco. Candidatura poi ritirata da Fdi, che decise di confluire prima verso Montalbano e poi definitivamente verso la coalizione del sindaco uscente Cuofano, in compagnia del Partito democratico. La scelta poi di Pagano, con la lista Adesso, di sostenere Gennaro D’Acunzi, è stata premiata. L’incarico di vicesindaco, quindi, sarebbe più che meritato. Gli incontri con le cinque liste per il varo del governo cittadino sono in corso, in un clima molto sereno. Ovviamente bisogna attendere notizie ufficiali e soprattutto la proclamazione del sindaco e dei consiglieri eletti. Non mancano messaggi di distensione alla minoranza, in particolare sulla collaborazione in consiglio comunale, indipendentemente dalle reciproche posizioni. Appello confermato pubblicamente in TV dallo stesso Franco Pagano. La proclamazione degli eletti in consiglio comunale dovrebbe confermare il seguente parlamentino cittadino. Maggioranza: Teo Galante Oliva, Giuseppe Salzano, Rinaldo Villani, Nicola Manzo, Pasqualina De Angelis, Antonio Sessa, Giuseppe Senatore, Antonietta Battipaglia, Rossella Petti, Marcella De Angelis. Minoranza: Gaetano Montalbano, Enrico Bisogno, Carmine Amato, Giovanni Iannone, Annalisa Carleo, Maurizio Lamberti. Probabilmente non è recondita la possibilità di assistere a due modi diversi di fare opposizione dagli scranni della minoranza. Montalbano, e non è un mistero, reciterà il suo ruolo di minoranza nell’interesse della città e valuterà le proposte della maggioranza di volta in volta, proponendo anche le sue. Il gruppo Bisogno, per il momento battezzato giornalisticamente così (vedremo poi se formerà più gruppi consiliari), andrà avanti sulla propria strada, pronto a dibattere punto su punto le scelte dell’esecutivo su Nocera Superiore. Giuseppe Colamonaco