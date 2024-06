Aeroporto, dal Ministero dei trasporti: «lo scalo aprirà l’11 luglio»

di Erika Noschese

Confermata l’apertura dell’aeroporto di Salerno, prevista l’11 luglio. Lo ha reso noto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiarendo che gli uffici del Mit, su indicazione del ministro Matteo Salvini che ha seguito con grande attenzione il dossier, hanno infatti trovato delle soluzioni operative rispetto alla presenza dei necessari presidi antincendio dei Vigili del fuoco, grazie anche alla fattiva collaborazione di Gesac (società di gestione dello scalo) e di Enac. Intanto, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì, ha parlato ancora dello scalo salernitano: «L’11 luglio parte, se Dio vuole, l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi: siamo alle prese con le ultimissime autorizzazioni che riguardano la presenza dei vigili del fuoco, e mi dicono dal ministero delle Infrastrutture che si stanno risolvendo tutti i problemi. Quindi parte il secondo aeroporto della Regione Campania – ha detto – La Campania era rimasta l’unica grande regione d’Italia ad avere un solo aeroporto, Capodichino, che ha avuto una grandissima espansione come traffico e oggi è uno degli aeroporti più efficienti d’Italia. Unendo i due aeroporti, la gestione è data a Gesac, la stessa società che gestisce Capodichino, abbiamo la possibilità di incrementare lo sviluppo turistico e commerciale nella nostra regione». L’ex sindaco di Salerno ha ricordato che sono già previsti servizi di collegamento con autobus dedicati dalla stazione ferroviaria di Salerno all’aeroporto, ma anche servizi di pullman dalle principali aree turistiche della provincia verso l’aeroporto. «Qualche cittadino ci aveva domandato come ci si collegava con l’aeroporto prima dell’entrata in funzione della nuova metropolitana visto che, tra le tante cose, abbiamo finanziato anche il prolungamento della metropolitana di Salerno fino all’aeroporto. Non si possono pagare ovviamente 50 euro di taxi per arrivare lì, quindi tranquillizzo: sono previste linee dedicate di trasporto con autobus dalla stazione di Salerno e da altre località turistiche verso l’aeroporto», ha spiegato De Luca. Nel frattempo, ieri, in visita allo scalo anche il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia: «L’aeroporto di Salerno finalmente è realtà. La conferma dell’apertura dello scalo, che si terrà l’11 luglio, è il frutto dell’impegno del Mit e mio personale per il rilancio del territorio. Sin dall’inizio del mio mandato ho seguito con la massima attenzione i lavori per il potenziamento del terminal esistente, anche effettuando un sopralluogo lo scorso ottobre, con l’obiettivo di garantire l’attivazione di una infrastruttura strategica non solo per lo sviluppo della Campania, ma di tutto il Paese – ha detto il sottosegretario – Grazie a un investimento pari a 26,7 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano sviluppo e coesione del Mit, l’aeroporto di Salerno diventa il simbolo di un Sud capace di trainare la crescita. Continuerò a seguire anche il dossier della metropolitana Salerno Arechi-Pontecagnano Aeroporto, tassello fondamentale per garantire che lo scalo sia al pieno servizio del territorio. Grazie al progetto dell’aeroporto e della metro, Salerno sarà protagonista della nuova stagione di rilancio del Mezzogiorno». Intanto dalla Lega si sprecano i ringraziamenti al ministro Salvini: «La notizia dell’apertura dello scalo aeroportuale di Salerno è una notizia fondamentale per lo sviluppo del territorio campano, e rappresenta uno straordinario risultato strategico per tutto il Mezzogiorno», ha detto il deputato campano della Lega, Attilio Pierro. «Grazie al ministro Matteo Salvini, che si è speso attivamente al fine di permettere l’apertura dello scalo, con soluzioni operative adeguate alle esigenze di sicurezza dell’infrastruttura – ha aggiunto Pierro – Un ennesimo risultato che dimostra come, grazie alla Lega, con caparbietà e dedizione si possa arrivare a soluzioni positive per lo sviluppo del Paese». Sulla stessa linea anche il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa: «Una notizia tanto attesa, quella diramata oggi dal Mit: l’apertura dell’aeroporto di Salerno è confermata per l’11 luglio – ha detto – Il ministero, guidato da Matteo Salvini, che ha seguito la vicenda e reso possibile questo risultato, ha trovato una soluzione alle problematiche relative ai presidi antincendio. Ringraziamo Salvini per aver dimostrato ancora una volta che questa è l’Italia del fare, dopo anni di chiacchiere». A parlare di volano per il turismo il senatore della Lega e coordinatore del partito in Campania Claudio Durigon: «Quello di Salerno è uno scalo strategico per la Campania e per tutto il Mezzogiorno, un vero volano per l’economia del Sud, la crescita occupazionale e per l’intero comparto turistico. Dietro alla sua apertura c’è un eccellente lavoro da parte del MIT e del Ministro Matteo Salvini che ha sempre tenuto aperto il confronto con il territorio e con il governatore De Luca. L’ennesima prova di un interesse vero e concreto che Salvini e la Lega dimostrano nei confronti del Mezzogiorno in cui abbiamo trovato potenzialità che vogliamo mettere a frutto, partendo da un serio investimento sulle infrastrutture».