Salernitana la prima donna Colonnello

Pochi giorni fa lo Stato maggiore ha consegnato i gradi ai nuovi Colonnelli dell’Esercito. Tra questi vi è anche la salernitana Mariarosaria Dell’Osso, Ufficiale Ingegnere dal 2000 che, a quanto risulta, è la prima donna in Italia ad assumere tale grado nell’Esercito. Nata a Salerno, dove è cresciuta e si è laureata in Ingegneria Civile. Impiegata tra l’altro anche in Iraq nel 2003 e nel 2006 nell’ambito della ricostruzione post bellica, durante queste missioni conosce suo marito già Ufficiale del reggimento salernitano dei Cavalleggeri Guide. Attualmente il Colonnello Dell’Osso lavora a Roma, dove si occupa delle attività infrastrutturali del programma “Caserme Verdi”. Ha due figli Daniele e Francesco nati nella nostra città.