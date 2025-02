Accordo tra Ance Aies Salerno e Soprintendenza

Siglato questa mattina il primo protocollo d’intesa a livello nazionale tra l’Ance Aies di Salerno e la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino. L’accordo punta a snellire le procedure burocratiche e migliorare la qualità degli interventi sul patrimonio culturale, avviando un percorso di digitalizzazione e innovazione.

L’intesa prevede una collaborazione strutturata per condividere conoscenze e competenze, ottimizzando i processi di autorizzazione e gestione dei progetti edilizi in ambito storico e artistico. “L’obiettivo è rendere più efficiente l’interazione tra il settore delle costruzioni e gli enti di tutela, superando criticità che in passato hanno rallentato gli interventi”.

Il protocollo prevede anche attività di formazione per i professionisti del settore, promuovendo l’adozione di best practices nel rispetto delle normative vigenti.