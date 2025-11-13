Vassallo: domani a Salerno un flash mob per il colonnello Cagnazzo

Un centinaio di persone daranno vita questa mattina alle ore 9 ad un flash mob davanti al tribunale di Salerno, in segno di solidarietà al tenente colonnello Fabio Cagnazzo che – insieme a Brigadiere Lazzaro Cioffi e all’imprenditore Giuseppe Cipriano – è accusato dell’omicidio del sindaco pescatore di Pollica, Angelo Vassallo. Gli amici del colonnello si riuniranno davanti al palazzo di giustizia di Salerno, dove si sta svolgendo l’udienza preliminare che deciderà se i tre indagati dovranno andare a processo. La manifestazione – hanno fatto sapere gli organizzatori – si pone lo scopo di manifestare “solidarietà a Cagnazzo e piena fiducia nella sua innocenza”, ma nello stesso tempo anche “chiedere verità e giustizia per Angelo Vassallo”. La manifestazione è nata in maniera spontanea attraverso il gruppo Facebook che sostiene il colonnello dei carabinieri. I manifestanti indosseranno t-shirt con l’hashtag #iostoconFabioCagnazzo.
