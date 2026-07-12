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A Peppino Di Capri premio Charlot 2019

  • Luglio 12, 2026
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A Peppino Di Capri premio Charlot 2019

Claudio Tortora

Caro Peppino, Sei stato il mito della canzone Italiana ed hai portato anche più su la canzone napoletana. Raccontare il mio rapporto con te ,pieno di momenti emozionanti che vanno dal Saraceno della costiera Amalfitana passando per il Girasole a Paestum, dove una sera tu mi sentisti cantare PALOMME E NOTTE e stavi insieme ad un artista della sartoria salernitana Peppe Bellini dal quale ti servivi per i momenti più importanti come il Festival di Sanremo o altre occasioni. Mi dicesti “UAGLIO’ DI CHI E’ QUESTA CANZONE ?” ti risposi IL TESTO DI Salvatore di Giacomo la musica pare di Donizzetti a me qui me chiammano Palummella. Dopo tre mesi ne incidesti un disco e facesti un successo mondiale. Dopo aver passato un po’ di anni bui risorgesti con la canzone ME CHIAMME AMMORE vincendo il festival di Napoli.Poi i grandi traguardi da Sanremo in poi. Il nostro è stato sempre un bel rapporto di cui io mi onoravo Nel 2019 ti fu assegnato a Salerno il PREMIO CHARLOT GRANDI PROTAGONISTI che ti fu consegnato dall’allora Governatore Vincenzo de Luca.Insomma un insieme di momenti veramente significativi. Oggi sei andato via in silenzio dopo alcuni anni inseme con il tuo pianoforte che ancora oggi suona e suonerà la tua musica che resterà in eterno

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