Foce Irno: Bicchielli porta il caso in Parlamento

La vicenda della vendita delle aree dell’ex Italcementi di Foce Irno approda in Parlamento. Il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta con la quale chiede al Governo di verificare la legittimità dell’operazione e la permanenza dei vincoli che avevano caratterizzato l’acquisizione originaria dell’area da parte del Comune di Salerno. Nell’atto parlamentare viene ricostruito l’intero iter amministrativo, ricordando come il compendio immobiliare fosse stato trasferito dalla Italcementi al Comune nell’ambito della normativa speciale per la ricostruzione post-terremoto, con uno specifico vincolo di destinazione a finalità produttive, sociali e di pubblica utilità. L’interrogazione richiama, inoltre, l’atto notarile del 1995, nel quale il mantenimento della destinazione pubblicistica veniva definito «elemento essenziale» dell’accordo tra le parti. Il documento evidenzia che, nel corso del 2024, il Comune di Salerno ha alienato due lotti dell’area alla società Hotel Salerno S.r.l. per un corrispettivo complessivo di 12,3 milioni di euro, trasferendo anche diritti edificatori pari a circa 15.000 metri quadrati di solaio lordo. “Le schede urbanistiche allegate alle procedure di vendita prevedono destinazioni direzionali, commerciali e turistico-ricettive, mentre gli stessi atti contemplano la possibilità di successivi cambi di destinazione d’uso nell’ambito delle categorie urbanistiche compatibili”, emerge dall’interrogazione. Da qui la richiesta rivolta al Governo di accertare la compatibilità dell’operazione con i vincoli originari e con il regime agevolativo previsto dalla normativa speciale che aveva consentito l’acquisizione dell’area. L’atto richiama il dibattito sviluppatosi negli ultimi mesi, ricordando sia le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania sulla destinazione esclusivamente alberghiera dell’intervento, sia le notizie di stampa relative agli esposti presentati presso la Procura della Repubblica di Salerno dall’allora minoranza consiliare e da circa duecento cittadini. Con l’interrogazione, Bicchielli chiede al Governo di valutare, per quanto di competenza, l’attivazione dei competenti organi ispettivi e di controllo al fine di verificare la legittimità delle procedure di alienazione, la permanenza dei presupposti che avevano consentito il riconoscimento delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione speciale e l’eventuale necessità di ulteriori iniziative a tutela dell’interesse pubblico.