A Franco Grillini la cittadinanza onoraria

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha conferito a Franco Grillini, presidente onorario dell’Arcigay, la cittadinanza onoraria di Napoli nel corso di una cerimonia che si è tenuta questa mattina nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Nella delibera adottata dalla giunta comunale (su proposta del sindaco, e dopo un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale) si legge che la cittadinanza rappresenta un “solenne riconoscimento dell’alto valore civile, politico, umano e sociale” dell’opera di Grillini, un ringraziamento per “l’impegno profuso nella tutela dei diritti umani e civili” e un riconoscimento del “profondo e indissolubile legame storico, ideale e affettivo” che unisce Grillini alla comunità partenopea, in occasione del 30esimo anniversario del primo pride di Napoli. Si tratta del primo caso di cittadinanza onoraria conferita a un attivista Lgbtqia+. Grillini sostenne con forza la scelta di Napoli come città ospitante del Pride nazionale nel 1996, allora denominato Gay Pride: fu la prima città del Sud, dopo le precedenti edizioni di Roma nel 1994 e di Bologna nel 1995.