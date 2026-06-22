Sarno. Termoplast distrutta dalle fiamme, vertice in Prefettura

Pochi minuti dopo la mezzanotte, un vasto incendio è divampato all’interno della Termoplast di Sarno. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno interessato un capannone di circa 5mila metri quadrati dell’azienda, nel quale erano stoccati principalmente materiali per imballaggio, tra cui bobine di polipropilene, cartoni per il confezionamento, vaschette e film plastici. Considerata la complessità dell’intervento, alle squadre del Comando provinciale di Salerno si sono affiancati rinforzi provenienti dai Comandi di Napoli, Caserta e Avellino. Complessivamente sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Già intorno alle 3 della notte, il Dipartimento Arpac di Salerno ha installato un campionatore per il monitoraggio di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili aerodispersi, oltre a un secondo strumento per il rilevamento del PM10 nei pressi del Pronto Soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno, a circa 500 metri dal luogo dell’incendio. L’Agenzia ha inoltre annunciato che valuterà l’eventuale installazione di una seconda postazione di monitoraggio sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteo e della direzione dei venti. Dalle prime verifiche effettuate sulle centraline della rete fissa per il monitoraggio della qualità dell’aria presenti a Nocera Inferiore (Scuola Solimena) e a Cava de’ Tirreni (Stadio), non emergono, al momento, andamenti delle concentrazioni degli inquinanti chiaramente riconducibili all’incendio. Nella mattinata di ieri, in Prefettura, si è svolta una riunione di coordinamento dei soccorsi a seguito del rogo sviluppatosi nello stabilimento dell’azienda operante nella lavorazione di materiali plastici, situato nella zona industriale di Sarno. All’incontro hanno preso parte il Viceprefetto Fulvia Zinno, in rappresentanza del Comune quale componente della Commissione Straordinaria, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Polizia Stradale, della Provincia di Salerno, dell’Asl, dell’Arpac e della Sala Operativa Regionale. Nel corso della riunione, i Vigili del Fuoco hanno illustrato le attività messe in campo per il completo spegnimento dell’incendio, mentre sono state definite le modalità operative e il coordinamento tra tutti gli enti coinvolti. Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela della sicurezza pubblica e alla salvaguardia del territorio. Sin dalle prime fasi dell’emergenza, la Prefettura ha coordinato gli interventi in stretto raccordo con il Commissario straordinario del Comune di Sarno, Raffaele Cannizzaro, presente sul luogo dell’incendio, che ha adottato i primi provvedimenti urgenti a tutela della pubblica incolumità. Presenti anche i tecnici dell’Arpac, impegnati nelle attività di monitoraggio ambientale. Il Prefetto ha ringraziato i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, la Commissione Straordinaria del Comune di Sarno, la Regione Campania, l’assessore regionale all’Ambiente e la Protezione Civile per il tempestivo e fattivo contributo fornito nella gestione dell’emergenza. Nel frattempo, la Regione Campania continua a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione. «La Regione Campania è in costante raccordo con tutti gli enti impegnati nella gestione dell’emergenza e segue con la massima attenzione l’evoluzione della situazione», ha dichiarato l’assessora regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro. «Desidero rivolgere un ringraziamento al Corpo dei Vigili del Fuoco per il grande lavoro che sta svolgendo nelle operazioni di spegnimento e all’Arpac per la tempestività delle attività di monitoraggio e controllo ambientale. Un ringraziamento va inoltre al Prefetto di Salerno per la convocazione del tavolo tecnico di coordinamento, finalizzato ad assicurare il costante raccordo tra tutte le istituzioni coinvolte nella gestione dell’emergenza». Secondo i primi rilievi tecnici, le attività di campionamento sono state avviate nelle ore immediatamente successive al rogo e proseguiranno nei prossimi giorni per consentire una valutazione puntuale degli eventuali effetti sull’ambiente e sulla qualità dell’aria. «In una fase come questa è fondamentale affidarsi ai dati e alle valutazioni degli organismi tecnici competenti. Tutte le strutture regionali stanno seguendo con attenzione gli sviluppi dell’evento affinché siano garantite le più elevate condizioni di tutela della salute pubblica e dell’ambiente. La Regione continuerà ad assicurare il massimo supporto istituzionale e la piena trasparenza nell’informazione ai cittadini», ha aggiunto l’assessora Pecoraro. La Regione Campania continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, in stretto coordinamento con le autorità competenti, assicurando aggiornamenti sulla base delle evidenze tecniche e scientifiche che emergeranno dalle attività di controllo attualmente in corso.