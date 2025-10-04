7 liste a sostegno di Cirielli

Dopo alcuni giorni di annunci e smentite, il centrodestra sembra aver trovato la quadra in Campania. Come già detto attraverso queste colonne, dovrebbe essere il vice ministro agli Affari Esteri il diretto avversario di Roberto Fico, con il sostegno della coalizione di centrodestra. Stando a quanto emerso fino ad ora, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni starebbe provando a chiudere la partita su Campania, Puglia e Veneto, gli ultimi nodi da sciogliere del dossier Regionali. Dopo la vittoria nelle Marche si sono rincorse le voci su un possibile vertice tra i leader del centrodestra per riempire le caselle mancanti. Incombe il voto in Calabria che però non preoccupa la maggioranza, convinta del bis del governatore azzurro uscente, Roberto Occhiuto. Ieri, raccontano, ci sarebbero stati contatti tra premier e alleati. Secondo fonti parlamentari della maggioranza ieri mattina la presidente del Consiglio avrebbe sentito Matteo Salvini e Antonio Tajani. E c’è chi assicura, anche se non c’è nessuna conferma ufficiale, che la presidente di Fdi abbia avuto due incontri separati con il segretario del Carroccio e il numero uno azzurro in luogo neutro, ovvero non a palazzo Chigi. La trattativa, dunque, sarebbe in stato avanzato e pare che si sia sbloccata, almeno in Campania. Stando agli ultimi boatos sarebbe stato confermato in via definitiva lo schema di ripartizione (Campania a Fdi, Puglia a Fi e Veneto alla Lega) e l’ipotesi di candidati politici prevarrebbe su quella dei civici. Sul tavolo del centrodestra campano c’èra anche la variabile dei sondaggi (commissionati, raccontano, ad Alessandra Ghisleri) per valutare proprio la migliore opzione tra nomi politici o espressione della società civile. Del sondaggio ne aveva parlato il coordinatore regionale di Fi in Campania Fulvio Martusciello, fedelissimo di Tajani: ”C’è un ultimo sondaggio da valutare e poi si deciderà, vedremo se gli intervistati preferiscono un’ipotesi civica o politica: si può dire che siamo in dirittura d’arrivo ma aspettiamo quest’ultimo passaggio”. Al momento, dunque, non resta che attendere ma proprio le scorse ore Cirielli sarebbe stato convocato a Roma. Il premier potrebbe chiedere al vice ministro di rassegnare le dimissioni e, in caso di sconfitta, restare in consiglio regionale. Fdi ha convocato ieri sera una Direzione per affrontare il problema delle liste. L’ufficialità di Cirielli arriverà insieme a Pglia e Veneto. Intanto, proprio ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Reggio Calabria, a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale ha annunciato che “a breve avrete i candidati in Puglia, in Campania, in Veneto. Io sono abituato da ministro dei Lavori pubblici a fare una cosa per volta. Abbiamo votato nelle Marche e abbiamo vinto. Votiamo in Calabria e penso che vinceremo. La prossima è la Toscana, c’è la giochiamo e quindi son contento. Ripeto, secondo me lunedì pomeriggio dalla Calabria arriverà un segnale bellissimo e fortissimo in tutta Italia”, ha aggiunto. Intanto, anche attraverso i social, militanti e amministratori di Fratelli d’Italia stanno esprimendo pieno sostegno a Edmondo Cirielli, pronti ad aprire i comitati elettorali sorti a sostegno della sua candidatura.