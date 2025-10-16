Lucia Vuolo: In bocca al lupo a Cuccaro - Le Cronache Attualità
Lucia Vuolo: In bocca al lupo a Cuccaro
Brigitte Bardot ricoverata e operata per una “grave malattia”
Ostia, morto il ragazzo accoltellato dopo una lite
M5S, ecco lista per provincia Salerno
Attualità Campania

  • Ottobre 16, 2025
  • 0
  • 59
  • 1 Min Read
Via libera dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) alla nomina di Cuccaro, che potrà così avviare nuovi cantieri e progetti strategici per la crescita e lo sviluppo del territorio.
Sulla notizia è intervenuta , ‘ ha espresso soddisfazione per l’esito positivo del procedimento:
“Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Cuccaro ha dichiarato.
La Campania ha bisogno di persone competenti, capaci di garantire trasparenza e di far partire opere attese da cittadini e imprese. Ogni cantiere aperto è un segnale di fiducia nel futuro della nostra regione.”

