L’appalto della Consac per la ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. sostituzione condotta acquedotto del faraone e potenziamento adduzione area monte stella, 1° lotto, 1° stralcio finisce nelle maglie dell’Anac. Dopo l’affidamento dei lavori alla prima classificata, la Lpg Costruzioni Srl, poi estromessa e lavori che sono passati alla COGEA IMPRESIT di Cicerale in ATI con Alfieri Impianti che ha vinto diversi appalti tra Agropoli e Capaccio. Il Presidente Maione avrebbe tolto l’appalto alla prima classificata motivando un conflitto di interessi. A nulla è valso il ricorso al Tar della ditta vincitrice che si è vista respingere il ricorso. Ma una lettera dell’Anac di pochi giorni fa (era stata aperta un’istruttoria) riapre il contensioso sull’assegnazione dell’appalto che vale 10 milioni di euro. E’ un problema sicuramente tecnico ma il rilievo fatto dall’anticorruzione riporta la vicenda ad una situazione che meriterebbe maggiori approfondienti anche dalla Procura della Repubblica. Si legge infatti nella nota:

“Le modifiche apportate al pòrogetto a base di gara di variante, pur non alterando la fisionomia e la consistenza economica dell’intervento nel suo complesso modificano in maniera non irrilevante quantomeno l’ubicazione di singole lavorazioni (vedasi il tronco di 1449,00 metri diversamente dislocato planimetricamente e la distribuzione delle opere elettromeccaniche. In relazione a queste ultime – continua la nota – si è rivelato che esse originariamente previste in 17 sedi sono state concentrate in 9 sedi e che tale circostanza sebbene non concretizzi la fattispecie di una violazione postuma delle concorrenza, costituisce per l’impresa costruttrice un fatto di indubbio vantaggio dal punto di vista organizzativo e economica”

La nota dell’Anac si chiude invitando la Consac a “voler considerare quanto specificatamente dedotto e rilevato in vista di un più adeguato e puntuale rispetto della normativa del settore con particolare riferimento alla normativa in materia di varianti”. Dunque l’Anac sottolinea il vantaggio procurato alla Cogea Impresit. Ora si attendono eventuali decisioni del Presidente Maione, anche in vista di possibili interventi della Procura.

re.cro.