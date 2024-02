di Mario Rinaldi

Una piattaforma informatica per gestire al meglio le pratiche edilizie del Comune di Salerno. Obiettivo, questo, che il Collegio dei Geometri di Salerno, nella persona del presidente Gino Parisi, sta cercando di ottenere attraverso un’intesa di massima raggiunta con l’Assessorato all’Urbanistica, retto dall’assessore Dario Loffredo. E’ presumibile che la piattaforma possa essere attivata a partire dai primi giorni del prossimo mese di marzo. L’assessore Loffredo, che ha preso in carico la richiesta del Collegio dei Geometri, è in stretto contatto con i competenti uffici istituzionali per l’implementazione del sistema di gestione delle pratiche edilizie.

Assessore Loffredo, da poco è stato nominato assessore ricevendo la delega all’urbanistica. Un incarico di grande responsabilità soprattutto in una città come Salerno che sta conoscendo una importante evoluzione su questo fronte. Come ha accolto questa nuova investitura?

“È stato un grande onore per me accettare questo incarico di assessore all’urbanistica. Mi sono tuffato in questa nuova avventura con grande umiltà cercando di offrire la mia presenza h24 al servizio dell’Ente. In questo specifico ambito istituzionale ho trovato una squadra di validi tecnici, una brava dirigente e delle persone competenti e qualificate con le quali c’è un confronto aperto al dialogo e all’ascolto sia per la progettazione che per la risoluzione di tutte le problematiche”.

Il Comune di Salerno si sta confrontando con il locale Collegio dei Geometri per discutere di alcuni temi di importanza centrale e strategica, tra cui l’introduzione di una piattaforma informatica per la gestione delle pratiche edilizie. Ha seguito lei in prima persona questo aspetto?

“Uno degli aspetti più importanti dell’incarico che ricopro è proprio quello di un confronto costante con i collegi e gli ordini professionali, con i cui esponenti cerco di instaurare un rapporto collaborativo e propositivo. Pur operando su piani differenti (politico e tecnico), con il Collegio dei Geometri di Salerno, sin da subito, c’è stata una unità di intenti finalizzata a trovare una totale sinergia con l’obiettivo di migliorare il lavoro degli uffici e di tutti gli operatori del settore. Con il presidente Gino Parisi, stiamo lavorando da un po’ di tempo per l’introduzione di una piattaforma informatica per la gestione delle pratiche edilizie che mira a velocizzare ed ottimizzare i tempi di gestione delle procedure”.

Il Presidente del Collegio dei Geometri di Salerno, Gino Parisi, ha spinto molto affinchè si potesse attivare questa piattaforma, evidenziando il fatto che possa portare numerosi vantaggi, soprattutto in termini economici. Può spiegarci qualcosa in più nel dettaglio?

“I principali vantaggi di questa piattaforma digitale consistono nello snellimento delle procedure, con tempi più celeri nella gestione delle pratiche. Con ogni probabilità, la piattaforma sarà operativa a partire dai primi di marzo con l’introduzione di una informativa sulla gestione della scia; seguirà l’implementazione dell’informatizzazione delle Cila, dei permessi per costruire e così via. Tale sistema consentirà di sburocratizzare il lavoro degli uffici attraverso un servizio interattivo che permette al cittadino o al professionista la visualizzazione dei dati e dello stato di avanzamento delle proprie pratiche edilizie direttamente da casa o dall’ufficio. C’è da aggiungere, al riguardo, che l’interlocuzione con il Collegio dei Geometri resta aperta ad ogni soluzione che possa garantire una modalità di gestione delle pratiche edilizie efficiente ed efficace”.

Una partnership, quella tra Collegio dei Geometri e Comune di Salerno che si sta rafforzando sempre più. Cosa ne pensa al riguardo?

“Come detto, risulta di fondamentale importanza la sinergia tra il Collegio dei Geometri e il Settore Urbanistico del Comune di Salerno. Stiamo lavorando alla promozione di tavoli istituzionali per discutere sul raggiungimento di obiettivi comuni orientati non solo a velocizzare le pratiche attraverso l’informatizzazione dei sistemi gestionali, ma anche a facilitare il lavoro dei professionisti. La mia funzione di assessore all’urbanistica è votata soprattutto all’ascolto e all’interlocuzione”.

Può descriversi gli interventi previsti in materia di lavori pubblici e urbanistica a Salerno?

“Sono tanti sono i lavori in corso per migliorare gli aspetti urbanistici della nostra città: uno di questi è il ripascimento delle spiagge, come quelle che partono dal polo nautico fino alla foce del fiume Irno con l’obiettivo di dotare Salerno di spiagge più lunghe e più larghe, eliminando così il problema dell’erosione delle spiagge. Si tratta del secondo lotto degli interventi in programma. Il terzo lotto riguarderà interventi che partono dalla foce del fiume Irno fino alla spiaggia di Santa Teresa. Poi, con l’inizio della primavera verrà inaugurato il nuovo Parco del Mercatello in una nuova veste del tutto nuova: l’intervento di riqualificazione ha permesso di restituire ai cittadini un polmone verde, che è cuore pulsante del nostro tessuto urbanistico”. Si attende, dunque, l’ufficialità del lancio della piattaforma digitale, molto attesa da cittadini e professionisti.