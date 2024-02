Pippo Inzaghi non è più l’allenatore della Salernitana. Il club l’ha reso noto con un comunicato stampa e subito dopo ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Liverani che prende il suo posto per cercare di risollevarsi in classifica: il primo posto utile per la zona salvezza dista 6 punti ed è attualmente occupato dall’Udinese, che ha una partita in meno. Per questo motivo, la dirigenza granata ha deciso di sollevare Inzaghi dall’incarico. Per la Salernitana è il secondo cambio in panchina della stagione: Inzaghi, infatti, era subentrato a Paolo Sousa lo scorso ottobre.