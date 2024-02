E’ scomparso all’età di 66 anni Stefano Sgueglia l’imprenditore che con la sua famiglia ha restaurato il Castello di Limatola (Benevento) e il Castello di Rocca Cilento (Salerno) trasformandoli in strutture per eventi e ospitalità tra le più apprezzate in Campania. L’imprenditore era anche Presidente di Assocastelli in Campania. Lo annuncia Ivan Drogo Inglese presidente nazionale di Assocastelli e dell’ente Stati Generali del Patrimonio Italiano che esprime anche il cordoglio dei consigliere e dei soci delle organizzazioni. Drogo Inglese ha ricordato come “in occasione di un recente incontro ufficiale con il Ministro del Turismo Daniela Garnero Santanchè, volli proprio Stefano Sgueglia al mio fianco nella sua veste di imprenditore simbolo della valorizzazione del nostro patrimonio d’epoca e storico”. “L’esempio di Sgueglia – continua Drogo Inglese – è stato anche quello di trasformare la sua impresa in una occasione di lavoro e di occupazione per tanti giovani”. Stefano Sgueglia, che risiedeva con la famiglia a Telese Terme, lascia la moglie Giuseppina Martone i figli Tonio e Piera Sgueglia. «Oggi è il momento del dolore, anche per i tanti cari amici, i nostri lavoratori e per tutto il territorio. Dai mercatini di Natale di Limatola alla rinascita del Castello di Rocca Cilento, continueremo a portare avanti ancora con più forza e amore ciò che ha realizzato», le parole della moglie Pina, i figli Tonio e Piera. Nel 2022 la riapertura del Castello di Rocca dopo un lungo lavoro di restauro che suscitò non poche polemiche in quanto sede di ricevimenti e feste. Sgueglia, tra le altre cose, è stato nominato console di Assocastelli per le dimore storiche della Campania.