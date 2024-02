COMPLEANNO ORILIA

Una festa di compleanno guastata dalla brutta sconfitta della Salernitana. Salvatore Orilia festeggia oggi i suoi 76 anni e avrebbe gradito come tutti i tifosi un bel regalo dai granata che non è arrivato. Arrivano oggi invece i graditi auguri di tutti i soci del club 2010, dei tantissimi amici, da Tommaso D’Angelo e da tutta la redazione di Le Cronache. Auguri naturalmente da tutta la sua famiglia con cui festeggerà a casa. Prima però caffè pagato per tutti in mattina allo stadio Vestuti. Auguri Presidente.