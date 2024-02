Emozionato ma concentrato, Davide Nicola allenatore dell’Empoli tornato a Salerno per una gara difficile che alla fine ha vinto anche con merito:

“Non cambio l’idea che ho di queste partite che ci aspettano da qui alla fine. Sappiamo che abbiamo ottenuto una vittoria importante che è un passo della nostra rincorsa. Abbiamo vinto con merito contro una squadra ben messa in campo che ci ha fatto spendere fino all’ultima goccia di sudore ma abbiamo superato soltanto un gradino”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Abbiamo altre 14 partite davanti e la gara più importante è sempre la prossima. Dobbiamo ancora migliorare l’intensità delle uscire ma la squadra ha tenuto bene il campo e con ordine soprattutto dopo l’1-1 subito. Nel primo tempo siamo stati abili in molte giocate tranne sul finire dove la Salernitana ha spinto mettendoci in difficoltà. Poi abbiamo saputo soffrire e ricaricarci per poter offendere con qualità come fatto alla fine”.

La Salernitana con questa sconfitta è con un piede e mezzo in serie B? “Se lo avessero detto di me l’avrei disconosciuto. Come ho detto alla vigilia questa per me non era una partita decisiva ma una tappa che ti permette di andare avanti nel percorso di lavoro. La Salernitana ha la possibilità di salvarsi e mi auguro che possiamo raggiungere l’obiettivo entrambi”.