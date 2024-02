Erano circa 2mila i tifosi della Salernitana all’Arechi all’allenamento a porte aperte della squadra di Pippo Inzaghi. Fiducia, entusiasmo e speranza per la gara di domani contro l’Empoli. Il pubblico ha caricato la squadra durante la seduta applaudendo i vecchi e dando il benvenuto ai nuovi acquisti. Tra i quali anche Kostas Manolas che nel pomeriggio è giunto a Salerno per la firma e ha fatto capolino all’Arechi. Cori per Candreva, Boateng e Ochoa. A fine allenamento squadra sotto la curva e discorso dei tifosi: “Noi e voi siamo una cosa sola da oggi fino alla fine del campionato. Grazie a chi è rimasto e chi ha accettato di venire a Salerno per cercare di portare in porto questa impresa”