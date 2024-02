di Marco De Martino

SALERNO – Kostas Manolas (nella foto l’esultanza sfrenata nel momento più alto della carriera, ovvero dopo il suo gol al Barcellona che permise alla Roma di approdare in semifinale di Champions League) sarà un calciatore della Salernitana almeno per i prossimi cinque mesi. ‘‘Almeno’’ perchè tutto dipenderà dal raggiungimento dell’obiettivo salvezza da parte del club granata, visto che nel contratto che stamane il greco sottoscriverà presso la sede della società di Danilo Iervolino è inserita la clausola di rinnovo automatico in caso di permanenza in massima serie. Bruciata dunque l’agguerrita concorrenza dell’Hellas Verona che pure era riuscita a pareggiare la proposta della Salernitana ma che nulla ha potuto nei confronti del carisma, dell’esperienza e della straordinaria bravura del DG granata Walter Sabatini. L’esperto operatore di mercato piazza così il decimo colpo in entrata per la Salernitana in questa campagna invernale, l’ennesima mossa per rendere possibile il secondo miracolo salvezza in tre stagioni. Questa mattina Manolas raggiungerà Salerno per firmare il contratto di cinque mesi e per sottoporsi alle rituali visite mediche e non è da escludere che possa essere all’Arechi per salutare la tifoseria che accorrerà per assistere all’allenamento a porte aperte della squadra di Pippo Inzaghi. Difficile valutare la condizione atletica di Manolas, fermo da qualche settimana dopo l’esperienza poco allenante negli Emirati Arabi ma, dopo aver visto un Boateng fermo da mesi giganteggiare a Torino, c’è fiducia nella possibilità di vedere presto in campo il greco.