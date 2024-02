Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Provinciale 30 in località Prato ad Eboli dove, per cause ancora da accertare, un’auto ed una moto si sono scontrate. Violento l’impatto tra i due mezzi che ha sbalzato il centauro a diversi metri di distanza dal luogo dell’impatto.

Lo schianto è stato fatale per il ragazzo, un 29enne di cui ancora non sono state rese note le generalità, deceduto sul colpo: ferito in modo grave l’altro biker che viaggiava in sella alla moto. Inutili tutti i tentativi dei medici del 118 giunti sul posto di rianimarlo. Sul luogo del sinistro le fiamme gialle di Eboli.