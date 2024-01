lo svincolato Jerome Boateng, ex del Bayern Monaco. Il primo si è già sottoposto alle visite mediche in città, il secondo si unirà al gruppo granata domani.

Arrivato in queste ore a Salerno, il campione del mondo 2014, amico di Franck Ribery, da svincolato può firmare anche all’indomani della chiusura del mercato, anche se in ogni caso c’è bisogno di averlo a disposizione il prima possibile, alla luce dell’emergenza con cui è alle prese la squadra granata. Boateng dopo aver definito a Roma con Sabatini i dettagli relativi al suo contratto, è rientrato velocemente in Germania per poi tornare in Italia e mettere finalmente piede a Salerno.