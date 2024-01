Il neo-granata Pasalidīs si è presentato ufficialmente ai canali del club campano: “Sono veramente felice di essere qui, in un club glorioso e storico come la Salernitana. La serie A, per me, è un sogno che si avvera e avrò una motivazione in più per aiutare questa squadra a mantenere la categoria. L’obiettivo è chiaro. Ho visto molti video della curva, posso promettere ai tifosi il massimo impegno. Parlando delle proprie caratteristiche più spiccate: “Nella difesa a tre mi piace giocare al centro. Sono un calciatore molto aggressivo, che combatte su tutti i palloni. Sono convinto che possiamo farcela, forza Salernitana!”.

La Salernitana ha pubblicato il seguente comunicato a seguito del suo acquisto: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’OFI Creta per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’96 Triantafyllos Pasalidīs. Il calciatore, che si è legato al club granata fino al 2025, indosserà la maglia numero 4”.