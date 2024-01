“Stiamo preparando una grande manifestazione di protesta contro il Governo”. Ricordando che “abbiamo avuto ieri un incontro con il responsabile del mondo della cultura e dello spettacolo”, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, torna sulla questione dei fondi di coesione e sciluppo fondamentali per finanziare cultura. “Se continuano a dormire e ad avere atteggiamenti irresponsabili – anticipa, parlando a margine di un appuntamento a Salerno – promuoveremo una manifestazione forte a Roma. Faremo altre tre manifestazioni con gli amministratori locali, che rischiano di andare in default con i loro bilanci”. Per il ‘governatore’ campano, la gestione in campo culturale dell’Esecutivo “e’ qualcosa di irresponsabile, di vergognoso, di intollerabile e di offensivo per il Mezzogiorno d’Italia”. “Gli accordi di coesione – aggiunge – sono stati firmati dal Governo italiano con tutte le Regioni del Nord piu’ il Lazio, nessuna Regione del Sud”. Un fatto che De Luca bolla come “una vergogna” perche’ “quando bisogna programmare le attivita’ culturali, bisogna partire un anno prima, non e’ che organizzi una stagione teatrale o una stagione lirica, il festival di Giffoni, il festival di Ravello dalla sera alla mattina. Quindi, sono veramente degli irresponsabili”.