Soresa, la Società Regionale per la Sanità, è tra le organizzazioni che ieri hanno ricevuto il Premio Agenda Digitale istituito dall’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano con lo scopo di individuare Pubbliche amministrazioni, PMI e startup che si sono distinte per progetti di digitalizzazione in ambito pubblico.

Il progetto premiato dal titolo “Framework applicativo per l’assistenza socio-sanitaria territoriale su piattaforma cloud” sviluppato da Soresa con il supporto di PA Advice e KPMG consente ai diversi soggetti che nella Regione Campania erogano servizi di assistenza socio-sanitaria sul territorio di trasformare i propri processi operativi in una logica digitale evoluta: dall’accesso alle strutture sanitarie del territorio alla presa in carico e individuazione del percorso individuale di cura e assistenza, dall’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie erogate da strutture pubbliche o private accreditate fino alla condivisione dei dati tra i vari enti.

“Con questo progetto – ha dichiarato Massimo Di Gennaro, Direttore Innovazione e Sanità Digitale di Soresa – si superano le frammentazioni informative attuali garantendo sia una forte integrazione con tutte le innovazioni già presenti nell’ecosistema regionale campano nonché un notevole risparmio di tempo e risorse, a tutto vantaggio del cittadino. Le tematiche interessate dal progetto di digitalizzazione della sanità territoriale sono tutte di notevole rilevanza e impatto, dalle dipendenze patologiche all’assistenza residenziale e semiresidenziale, dalla riabilitazione complessa e all’assistenza protesica”.

“Il digitale rappresenta una grande potenzialità per il comparto sanitario. Attraverso la trasformazione digitale dei processi la pubblica amministrazione può infatti rendere migliori, più agevoli e più efficienti tutti i servizi di cura e assistenza ai cittadini, dal primo e immediato soccorso fino a lunghi e complessi percorsi riabilitativi” ha dichiarato invece Massimo Colucciello, fondatore e CEO di PA Advice. “La sanità digitale facilita il lavoro a medici, operatori e strutture, tra l’altro consentendo un dialogo efficiente e una perfetta condivisione delle informazioni tra i diversi enti ed è proprio a questo che punta il progetto premiato oggi”.