Il club ha chiuso per Triantafyllos Pasalidis. Il giocatore, nella serata di martedì 30 gennaio, è atteso in Italia. Pasalidis era il nome caldo per la difesa della Salernitana. Così, il club ha continuato a lavorare e adesso l’operazione procede verso la chiusura. Il difensore greco arriva dall’OFI Creta