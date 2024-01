La componente di centrodestra che fa parte della maggioranza che appoggia la sindaca Paola Lanzara diventa sempre più qualificata e riconosciuta in campo provinciale. Nel congresso di domenica scorsa di Forza Italia due consiglieri comunali su tre sono stati eletti nel coordinamento provinciale degli Azzurri: Mimmo Sellitto, attuale assessore ai Lavori Pubblici, e Gilda Tranzillo consigliere comunale con delega all’edilizia scolastica, all’edilizia privata e ai project financing.

Con queste nomine il gruppo di Forza Italia di Castel San Giorgio riesce ad ottenere una visibilità mai raggiunta negli ultimi anni ed un riconoscimento su base provinciale per gli ottimi risultati raggiunti un anno e mezzo fa in occasione delle elezioni amministrative.“E’ un riconoscimento che premia la nostra serietà e il nostro lavoro per il partito – dichiara Domenico Sellitto – Un riconoscimento che giunge dopo che anche a livello amministrativo avevamo ottenuto un valido riconoscimento con il ruolo di vicesindaco e di un assessorato assegnato alla nostra componente. Oggi possiamo affermare che stiamo costruendo con serietà un partito che sul territorio dimostra di ottenere la giusta considerazione. Castel San Giorgio geograficamente rappresenta un comune importante come collegamento tra la valle dell’Irno e l’Agro nocerino sarnese e Forza Italia in questa prospettiva di sviluppo politico e amministrativo gioca un ruolo fondamentale. La lista civica di cui siamo espressione ha varie anime ma tutte accomunate dalla compattezza e dall’unità intorno alla figura di Paola Lanzara.

Questo non ci ha impedito di sviluppare politicamene un percorso di centrodestra grazie proprio alla profonda apertura democratica della prima cittadina che ha sempre saputo tenere ben distinto il ruolo politico-partitico da quello amministrativo e di rispetto per le varie anime di cui è composta la sua maggioranza” .A Sellitto fa eco Gilda Tranzillo, assessore durante il primo mandato della Lanzara e oggi consigliera delegata.“Finalmente ora abbiamo un gruppo di Forza Italia coeso e forte – dice la giovane consigliera – che fa giustizia anche di tante dicerie del recente passato. Abbiamo lavorato con umiltà e silenzio ottenendo risultati che i cittadini hanno visto e toccato con mano. Ed è questa la nostra filosofia ed il nostro contributo che diamo all’amministrazione Lanzara per lo sviluppo del paese”.

Filippo Pio Bisaccia