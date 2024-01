“La compattezza della coalizione è centrale. Continueremo a cercare sintesi vincenti e non identitarie”. Lo ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati a margine del congresso provinciale di Forza Italia tenutosi ieri mattina, accompagnato da una delegazione composta dal segretario provinciale Luigi Cerruti, la consigliera uscente di Sarno l’avvocato Maria Rosaria Aliberti e il consiglio riuscenti di Cava De Tirreni Bruno D’Elia.

“Faccio gli auguri a Roberto Celano, neo coordinatore provinciale, che prima di essere un collega di coalizione è un caro amico. Sono certo che con Celano Forza Italia sarà in grado di contribuire ancora di più all’unità del centrodestra- ha detto il deputato salernitano – Il lavoro di Noi Moderati va sempre nella stessa direzione: essere collante per tutta la coalizione perché la cosa più importante è stare insieme, vincere perché gli uomini arrivano un istante dopo. Noi ragioniamo di programmi, di idee e soprattutto mettiamo al centro delle attività la coalizione che tanto bene sta facendo a livello nazionale”.