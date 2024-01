di Mario Rinaldi

L’opposizione del Comune di Baronissi migra sul fronte di Anna Petta. L’attuale vicesindaco, esponente del Partito Democratico, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Baronissi ed il gruppo guidato da Luca Galdi comunicano di aver raggiunto un’intesa politico- programmatica in vista del voto della prossima primavera per il rinnovo del consiglio comunale, supportata anche dagli uomini e dalle donne dell’associazione ‘Uniamoci’. L’intesa politica è stata annunciata attraverso una nota. Luca Galdi, insieme ai colleghi consiglieri, ha raccolto l’invito a costruire un percorso comune per le prossime elezioni amministrative, nell’esclusivo interesse dei cittadini di Baronissi e per ridare alla città la centralità politica che merita. Il bene del territorio e la convergenza su diversi temi ritenuti strategici per la crescita e lo sviluppo della città, hanno consentito di mettere insieme diverse esperienze, superando ogni personalismo e divisione. Anna Petta, donna, mamma, professionista, con una lunga esperienza amministrativa e con le giuste competenze, sarà il primo candidato sindaco “donna” della Città di Baronissi e guiderà un progetto caratterizzato dalla collegialità, condivisione e gentilezza. I punti programmatici fondanti su cui è stata costruita l’intesa sono: la tutela delle fasce più deboli, la salvaguardia del territorio, uno sviluppo urbanistico ordinato della città, la valorizzazione delle frazioni, l’efficientamento e l’incremento degli alloggi popolari, lo sviluppo di Città della Medicina, la valorizzazione dei centri sociali, il risanamento idrogeologico dei versati collinari, la promozione culturale del territorio. “Dopo un’accurata fase di riflessione – spiega Luca Galdi – abbiamo deciso di mettere insieme le forze e di raccogliere l’invito a costruire un percorso comune per contribuire in maniera attiva alla crescita e allo e sviluppo della citta. Inoltre, siamo fermamente convinti che Baronissi debba recuperare autonomia politica e lavoreremo affinché il progetto da noi sposato vada sempre in questa direzione”. “Grande soddisfazione – dichiara Anna Petta – per una storica intesa politico-programmatica che riunifica la Città e l’intero centrosinistra. Un atto d’amore, un progetto inclusivo che guarda alle nuove generazioni ed al futuro della Città, superando ogni personalismo”. Dunque, era questa una delle sorprese annunciate nel momento in cui, in tanti, avevano pensato a una possibile ricandidatura a sindaco di Luca Galdi sul fronte dell’opposizione di governo. Ma Galdi ha deciso di fare un passo indietro sposando il progetto programmatico di Anna Petta. La nota resa pubblica la scorsa settimana dal gruppo di opposizione aveva lasciato intendere alla possibilità di una eventuale alleanza tra gli attuali amministratori che siedono sugli scranni della minoranza. Effettivamente un’intesa c’è stata ed ha visto il gruppo di opposizione accettare l’invito all’unità proposto da Petta. Con Luca Galdi, quindi, dovrebbero convergere sulla sponda di Petta anche gli altri consiglieri appartenenti all’attuale opposizione di governo: Serafino De Salvo, Maria De Caro, Giovanni Moscatiello e Sabatino Ingino, salvo altre eventuali sorprese con aggiunte o rinunce. A questo punto bisogna verificare la posizione che assumerà l’altro esponente dem, Marco Picarone, attuale assessore alle politiche sociali. In una nostra intervista aveva mostrato tutta l’intenzione di voler scendere in campo come candidato sindaco. A meno di clamorosi colpi di scena, con i vertici del PD che potrebbero imporre di andare uniti alle elezioni, è facile immaginare che Picarone imboccherà un’altra strada, lungo un percorso che lo vedrà separato da altri esponenti dem. Senza dimenticare che già otto attuali amministratori della maggioranza hanno firmato un patto che li lega ad Anna Petta. Al momento, quindi, i candidati a sindaco ufficiali restano due: Anna Petta per il centrosinistra e Tony Siniscalco di Fdi per il centrodestra. Nei prossimi giorni si conosceranno ulteriori sviluppi su altre eventuali candidature a sindaco.