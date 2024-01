Una straordinaria serata di musica jazz ha caratterizzato mercoledì sera l’apertura della Rassegna dello Jazz Club Potenza.

Il Kinck Smith trio si è esibito sul palco, con Kinck Smith al piano, Edwin Livingstone al basso e Dannis Chambers alla batteria.

La loro performance è stata eccezionale ed ha regalato al pubblico una notte indimenticabile di ottima musica jazz.Durante la serata è stata, altresì, consegnata una targa al Direttore Generale della Bcc Monte Pruno, Michele Albanese, in riconoscimento del suo “straordinario impegno e dedizione nella promozione della cultura, dell’arte e della musica nel nostro prezioso territorio”.

Il Presidente e Direttore Artistico del Club Jazz, Toni De Giorgi, ha ringraziato Michele Albanese e la Banca Monte Pruno per la partecipazione e per la presenza di tutti i collaboratori della Sede distaccata della Banca di Potenza, tra cui il Responsabile Territoriale Michele Femminella ed il Preposto Giovanni Amato, sottolineando, inoltre, l’importanza di eventi come questo che servono ad arricchire la scena culturale locale.

La serata è stata senza dubbio un successo e ha dimostrato, ancora una volta, quanto il jazz possa unire le persone e creare un’atmosfera unica.

Il Club Jazz continuerà a promuovere eventi di questo genere, contribuendo alla diffusione e alla valorizzazione della musica jazz nella città di Potenza con altri straordinari concerti che vedranno ancora la collaborazione della Bcc Monte Pruno.