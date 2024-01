Prosegue la preparazione della Salernitana in vista del match di lunedì sera contro la Roma. Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Fazio, Pirola e Dia ma potrà rilanciare dal 1′ Kastanos. Il tecnico dei campani dovrebbe riconfermare la difesa a quattro nella quale tornerà titolare Daniliuc accanto a Gyomber. Possibile esordio dal 1′ per Zanoli. Da capire se Inzaghi opterà per il 4-3-2-1 o per il 4-2-3-1.