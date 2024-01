Al Comune di Castel San Giorgio è attivo l’accordo territoriale tra le associazioni di categoria per il “canone concordato” che prevede vantaggi per i proprietari e per gli inquilini. «Vista la sempre crescente domanda di abitazioni in affitto proveniente dai ceti più deboli rappresentati da nuclei familiari di immigrati, di giovani coppie, da famiglie di lavoratori in mobilità o mono reddito che non riescono ad accedere alla proprietà di un alloggio-afferma il sindaco Paola Lanzara – proprio per ampliare l’offerta delle abitazioni in locazione e contrastare il fenomeno degli affitti sommersi, abbiamo elaborato una proposta per l’incentivazione dei canoni concordati in ambito comunale con le associazioni di categoria dei proprietari, dei conduttori e delle organizzazioni sindacali confederali.

Grazie al lavoro sinergico svolto da tutta l’amministrazione comunale e con il contributo professionale dei consiglieri comunali Avv. Adriana Carratù e dott. commercialista Francesco Spinelli, abbiamo siglato un nuovo accordo e provveduto ad individuare tre zone omogenee in relazione ai prezzi delle locazioni e sulla base delle caratteristiche degli alloggi. Il fitto a canone concordato offrirà una serie di vantaggi sia ai proprietari degli immobili che agli inquilini. Prevista, infatti, – continua il primo cittadino di Castel San Giorgio – la riduzione dell’aliquota fiscale con cedolare secca e agevolazione Imu per le unità immobiliari locate con contratti agevolati pari ad una riduzione dell’ aliquota del 25% rispetto all’applicazione dell’imposta ordinaria. Per gli inquilini, invece, applicazione di un canone di affitto agevolato rispetto a quello ordinario». L’accordo territoriale per la città di Castel San Giorgio vede insieme Sunia, Sicet, Uniat Campania, Assocasa, Feder.Casa e Unione Inquilini.

A sottoscrivere l’accordo anche le organizzazioni dei proprietari, Confedilizia – A. P. E. Salerno, U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), Federproprietà, Confabitare, Unioncasa e A.P.P.C.(Associazione piccoli proprietari case). «Un grazie a tutte le organizzazioni di categoria che hanno sottoscritto questo importante patto sociale sul mercato dei fitti-ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara – sperando di venire incontro alle esigenze di tante famiglie e tanti cittadini».