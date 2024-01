di Erika Noschese

Sicurezza urbana, fondi, incidenti stradali: sono alcuni dei macro argomenti affrontati ieri mattina in Prefettura nel corso di un incontro tra il Prefetto Francesco Esposito e l’amministrazione comunale nell’ambito del tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sotto la lente di ingrandimento della prefettura la gestione della viabilità e della mobilità attorno allo stadio Arechi con la necessità di realizzare una vera corsia di emergenza che consenta ai mezzi di 118 di spostarsi senza restare impallati nel traffico cittadino pre o post partita di gara casalinga. Dunque, si parla di un piano organico che possa tener conto della razionalizzazione dei parcheggi e presidi con percorsi che consentirebbero di raggiungere l’Arechi in occasione delle partite della Salernitana. All’incontro hanno partecipato gli assessori Rocco Galdi e Claudio Tringali e sempre in tema di sicurezza è stato attenzionato il problema della presenza di parcheggiatori abusivi. «Durante questo tavolo è stato affrontato il problema dei parcheggi, della viabilità e delle corsie di soccorso – una priorità perché è necessario garantire una corsia riservata ai mezzi del 118 – Abbiamo chiesto tutta una serie di interventi, spero si possa avere un piano più organico», ha chiarito il Prefetto Esposito. In merito alla questione dei parcheggiatori abusivi il Prefetto ha dato un segnalo chiaro di intervenire su questo fenomeno che «non è degno di un territorio che esprime civiltà e senso civico». Tra gli argomenti affrontati anche gli incidenti in tangenziale: ad oggi infatti servirebbe un nuovo modulo per affrontare l’emergenza anche in virtù della carenza di personale che oggi si registra con l’obiettivo di migliorare l’attività di coordinamento e il controllo del territorio. Dalla Prefettura è stato anticipato che sarà presto istituito l’Osservatorio provinciale sula Sicurezza Stradale: la Prefettura deve infatti raccogliere i dati per intervenire secondo gli enti di competenza, esaminando tutti gli episodi, basando gli interventi a livello comunale e provinciale. È chiaro che il Comune di Salerno vive oggi una serie di criticità che devono essere affrontate ma occorre sicuramente analizzare e ponderare il fenomeno per attivare i giusti correttivi. Buone notizie, invece, per il Comune di Salerno: dal Ministero dell’Interno sono stati stanziati fondi a favore dell’amministrazione Napoli che ha ottenuto la possibilità di incassare 114mila euro per tre anni che saranno utilizzati per potenziare la sicurezza urbana, dunque assunzione di agenti della municipale a tempo determinato, telecamere di videosorveglianza ma anche la riqualificazione delle aree degradate, contrastare la dispersione scolastica, un supporto per la gestione dei minori non accompagnati. «Il governo ha stanziato fondi attraverso il ministero dell’Interno per il recupero delle aree degradate, cercare di rinforzare alcuni presidi di legalità che contribuiscono alla sicurezza del territorio – ha aggiunto il Prefetto – Si è parlato di un concorso che deve essere attivato tra le forze di polizia per aumentare i servizi di pattugliamento anche in tangenziale e anche dell’attività che serve a rilevare gli incidenti stradali perché più è coordinata questa attività e più si riescono ad avere effetti benefici sul controllo del territorio, sottrarre pattuglie di polizia per il controllo del territorio significa indebolire la capacità di presenza e di presidi di forza di Polizia».