di Mario Rinaldi

Se i suoi oltre 2 milioni di followers sui social fossero anche suoi seguaci o simpatizzanti per il ruolo di amministratore che ricopre, allora Carlo Gaiano potrebbe ricoprire ambire a un ruolo che va oltre quello del consigliere comunale di Baronissi. Ma la politica è altra cosa. E Gaiano la pratica per passione, per spirito di collaborazione e, soprattutto, per la massima disponibilità che offre nei confronti dei suoi concittadini. Tutti elementi, che lo hanno indotto a ripresentare, per la seconda volta consecutiva, la sua candidatura a consigliere comunale nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Baronissi, che si terranno nel prossimo mese di giugno.

Consigliere Gaiano lei, in questa consiliatura che sta per volgere al termine, ha vissuto la sua prima esperienza in qualità di amministratore istituzionale. Può raccontarci come è andata?

“E’ stata una bellissima esperienza. E’ emozionante contribuire alla crescita ed allo sviluppo del nostro territorio, è stato bello essere stato al fianco dei cittadini. Avrei voluto sicuramente fare di più ma la consiliatura è stata interessata dall’emergenza pandemica che ha inevitabilmente rallentato e contratto le attività. In tutti i casi, nonostante la criticità del momento, siamo riusciti a stare vicini alle persone, ai commercianti ed agli imprenditori dando risposte concrete e contributi, senza risparmiarci, con qualsiasi forma d’aiuto disponibile in quel momento ed anche dopo”.

In primavera si andrà al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale. Carlo Gaiano ha già scelto di scendere in campo? Se sì con quale candidato a sindaco?

“Sì. Sicuramente scenderò in campo per le prossime amministrative. Da anni stiamo lavorando ad un progetto comune per la Città che vede come candidato sindaco Anna Petta: donna, madre, professionista, che a mio modesto avviso, ha l’esperienza e la competenza per guidare la Città, avendo già ricoperto l’incarico di vice sindaco per ben tre consiliature. Il progetto Anna Petta ha l’obiettivo di coinvolgere ognuno di noi, con la collegialità delle scelte, e renderà protagonisti i cittadini, sin dall’inizio, con la realizzazione di un programma condiviso. Siamo un gruppo giovane, con idee giovani, ma con alle spalle competenza ed esperienza amministrativa”.

Lei, consigliere è molto seguito sui social con milioni di followers tra i vari canali per la sua passione per la cucina. Rapportando il successo ottenuto in rete, secondo lei può definirsi lo stesso in termini di successo istituzionale? In altre parole. I cittadini di Baronissi la seguono nelle sue attività istituzionali?

“I social, ormai per me strumento di lavoro, non li utilizzo per avere visibilità politica. Spesso conosco persone che mi dicono “non ti ho mai visto sulla pagina del Comune, non sapevo fossi un consigliere”; per me la politica è e dev’essere “sostanza” per cui ritengo che debba essere svolta nelle sedi appropriate e tra la gente, non facendosi foto in giro per i social”.

Sappiamo che lei ha sempre rivolto particolare attenzione per le frazioni. Oggi, cosa manca alle frazioni di Baronissi? Se lei viene riconfermato consigliere qual è il suo impegno per le frazioni?

“Vivo in una frazione, Sava, ed ho sempre avuto una particolare attenzione per le frazioni, perché rappresentano la struttura portante della Città. Le frazioni, fortunatamente, sono già dotate di scuole, centri sociali, parrocchie ma ciò non basta. E’ necessario arricchirle di attività culturali e di socializzazione, al fine di renderle ancora più vivibili. Le frazioni devono avere la stessa dignità del centro, le attività e gli eventi devono essere equamente distribuiti su tutto il territorio comunale, cosi come la stessa attenzione per le infrastrutture e servizi, mi riferisco a strade, marciapiedi ed a tutte le aree comuni”.

Valiante non potrà più candidarsi secondo la vigente normativa. Secondo lei, la nuova amministrazione seguirà il percorso tracciato dai 10 anni targati Valiante o cambierà rotta?

“Il lavoro fatto in questi 10 anni è una buona base di partenza. E’ inevitabile che il livello dei servizi e una macchina amministrativa ben collaudata consentiranno di puntare a nuovi obiettivi. I nostri sforzi si concentreranno su un programma innovativo con uno sguardo ai nuovi settori ed alle nuove tecnologie che inevitabilmente coinvolgeranno anche il territorio comunale”. Una sfida, quindi, che per il consigliere Gaiano si preannuncia avvincente, al fianco di Anna Petta.