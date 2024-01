Funerali separati per i coniugi Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli, trovati senza vita, lunedi’ mattina, nella loro abitazione di via Gaetano Donizetti ad Agropoli. Dopo le autopsie svolte ieri dal medico legale all’ospedale di Vallo della Lucania, le salme sono state liberate dall’autorita’ giudiziaria. Le esequie di Vincenzo Carnicelli, 62 anni, si terranno alle 10 di domani mattina nella chiesa della Madonna delle Grazie ad Agropoli. Nella stessa chiesa, dopodomani, venerdi’, alle 15, ci sara’ il funerale della 44enne Annalisa Rizzo. Dagli esami autoptici, sarebbe emerso che la donna sia stata colpita con dieci coltellate, di cui una, probabilmente quella fatale, alla gola; mentre, l’uomo sarebbe deceduto in seguito a un fendente al collo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’e’ quella dell’omicidio-suicidio, ma le indagini dei carabinieri della Compagnia di Agropoli, con il coordinamento della Procura di Vallo della Lucania, proseguono per chiarire cosa sia accaduto, nella notte tra domenica e lunedi’ scorsi, nell’abitazione dei coniugi, che avevano avviato un percorso di separazione.