Le parole di Sabatini

“La delusione e lo sconforto dei tifosi non solo li capisco, posso addirittura condividerli ma all’interno di ogni sconfitta subita io vedo il prodromo della rinascita, l’azione del goal di Martegani ad esempio, è stata una combinazione fantastica tra 5 giocatori diversi che testimonia lavoro e qualità dei calciatori.

Colgo delusione anche circa il mercato e questa è una mia responsabilità esclusiva perché il presidente mi ha dato tutti gli strumenti per operare al meglio e gli aggiustamenti necessari ci saranno in ogni caso. Nel tornare a Salerno sapevo perfettamente della tempesta che avrebbe potuto investirmi ma oggi come un mese fa sono convinto che ci salveremo”