Dal mondo di OnlyFans al convento. La storia della modella napoletana e autrice di contenuti per adulti Emy Buono è raccontata in un libro che,

pubblicato dalla Frascati e Serradifalco editori, prende il nome di “Desiderio o devozione”. Un libro che racconta non solo la vita della Buono – dalle sue origini napoletane alle sue scelte di vita – ma che conduce anche ad una riflessione sul confine che divide la sfera deldesiderio da quello della devozione. Una riflessione sulcosa si cela dietro la figura provocatoria di Emy Buono. Nelle pagine del suo libro, la modella napoletana rivela, infatti, alcuni fondamentali e sconvolgenti episodi della sua vita con audacia e senza filtri, riportando nero su bianco alcune vicende estremamente intime del suo complicato passato. In questo modo, Emy spinge sotto i riflettori Emilia (suo vero nome) e i suoi demoni, chiarendo i motivi che hanno fatto sì che approdasse nel mondo di OnlyFans e il suo conseguente desiderio di riscatto. “Il mio motto è brillare in ogni circostanza, anche nel buio. L’idea di scrivere un libro autobiografico, infatti, è nata quattro anni fa perché sono convinta del fatto che tutti i mali che mi sono accaduti hanno fatto di me una persona più forte e senza dubbio migliore – spiega Emy Buono – ho ricevuto spesso da queste esperienze una carica per realizzarmi, in tutte le circostanze, che siano lavoro o valutazioni di vita in generale. Quindi voglio lanciare un messaggio ai lettori: i mali non devono assolutamente farti deprimere, ma ti devono dare la giusta carica per fare sempre dipiù”. Una parte del ricavato del libro sarà devoluto in beneficenza alla

Congregazione Suore Oblate del Bambino Gesù di Sorrento per l’aiuto dei più bisognosi. Emy Buono è una modella e influencer italiana diventata famosa grazie al programma Ti spedisco in convento. Dopo il diploma di maturità, ottenuto presso il Liceo artistico Umberto Boccioni, decide di sfruttare il proprio aspetto fisico per iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo, lavorando prima come cubista e poi come modella. Debutta in televisione nel 2021 partecipando come concorrente alla prima edizione del docu-reality di Real Time Ti spedisco in convento. Qui si distingue come una delle protagoniste dell’edizione e dopo questa prima esperienza riceve una nuova offerta da parte di Mediaset. A marzo del 2022 prende quindi parte a La pupa e il secchione Show, il reality condotto da Barbara D’Urso su Italia 1. Nella quinta edizione del programma Emy Buono fa coppia con lo studente Alessandro De Meo e insieme i due arrivano fino alla finale classificandosi al secondo posto. Successivamente la Buono inizia a frequentare la piattaforma OnlyFans, dove crea contenuti per adulti.

Nell’estate del 2023 annuncia il suo ritiro dal mondo pornografico e la decisone di trascorrere un periodo di riflessione presso il convento la Culla di Sorrento della congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù, lo stesso luogo dove ha inizio la sua carriera televisiva. A motivare il drastico cambiamento di vita è la depressione e i pensieri di suicidio scaturiti in Emy Buono dopo che i suoi contenuti, destinati solo a utenti iscritti alla piattaforma, diventano virali.