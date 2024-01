Buongiorno Direttore, scrivo per segnalare un episodio increscioso (l’ennesimo) avvenuto all’incrocio tra via Santa Margherita e via G.B. Amendola. Stamane, tra le 10:30 e le 11:00 è finalmente arrivata una pattuglia della municipale che ha cercato (con non poca fatica) di ristabilire l’ordine e fare le contravvenzioni a chi sostava sulle strisce o sull’isola pedonale antistante il supermercato “Pickup”. A quel punto un noto soggetto della zona, che di “mestiere” si improvvisa parcheggiatore e guardiano dell’incrocio ,si è avvicinato a muso duro ad una delle vigilesse con fare intimidatorio e camorristico, inveendo ed insultando la malcapitata supportato anche da altri personaggi provenienti dal Bar Mingotti (Bar che contribuisce al disagio della zona occupando la sede stradale con sedie o automobili). Appena la pattuglia si è allontanata, il soggetto parcheggiatore ha subito ripreso la sua attività muovendo cassonetti scorrevoli, segnali di divieto di sosta con basamento, secchi di vernice e tutto ciò di cui si serve assoggettando a suo personale piacimento dietro richiesta di obolo. Dal momento che pochi personaggi non possono rendere la zona terra di nessuno, le persone per bene hanno il sacrosanto diritto di vivere in condizioni accettabili senza accettare alcuna prepotenza. Confidando nella vostra attenzione ed auspicando che la vicenda non passi in sordina, ringrazio per la cortese attenzione e saluto