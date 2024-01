di Erika Noschese

Ammontano a circa 8.540.638.80 euro i lavori per il miglioramento dell’accessibilità dell’Area Zes di Salerno dal porto all’aeroporto Costa d’Amalfi, passando per l’autostrada, attraverso i fondi del Pnrr che garantiranno una differente e sicuramente migliore viabilità. Gli interventi, a carico dell’Asi Salerno, termineranno entro il 3 giugno 2025, come annunciato dal presidente Antonio Visconti. I lavori di riqualificamento infrastrutturale hanno l’obiettivo di rivitalizzare l’area industriale di Salerno. «Il Consorzio Asi ha messo in piedi un progetto di miglioramento e rafforzamento logistico dell’area industriale verso i principali snodi trasportistici quali autostrada, tangenziale, porto di Salerno e l’aeroporto – ha dichiarato il presidente Antonio Visconti – L’obiettivo è migliorare dal punto di vista trasportistico tutte le strozzature che la zona industriale aveva in virtù della tangenziale e dell’autostrada, tra ponticelli, strettoie e varchi di accesso. In questo modo avremo un’apertura completa con la realizzazione di nuovi sottopassi, nuove rotatoie, lo scapolamento delle strozzature verso l’accesso agli snodi logistici e autostradali». Tra le novità la realizzazione di via Brun, arteria importante al momento chiusa che collegherà via Wenner con la parte nord della zona industriale; il completamento di via Andrea De Luca; la rotatoria di via Wenner, nuova viabilità a via Cappello Vecchio; la realizzazione delle fogne per evitare allagamenti. «Recuperiamo funzionalità ma soprattutto fruibilità per garantire condizioni migliori alle imprese che vogliono programmare i loro investimenti». Presente alla cerimonia anche Andrea Prete, presidente di Unioncamere e Camera di Commercio di Salerno: «Abbiamo uno dei porti migliori del Mediterraneo, l’aeroporto che decollerà da qualche mese, l’autostrada e l’alta velocità e siamo attenzionati da molti investitori che vogliono investire sul territorio e opere di questo tipo lo rendono ancora più appetibile», ha dichiarato Prete. «Quella di oggi è la plastica rappresentazione della capacità di saper fare quando si mette in campo una sinergia fra istituzioni. L’intervento si inserisce in un contesto di sette interventi finanziati dal Pnrr. La Regione, a dispetto della narrazione, è capace quei fondi che provengono dalle risorse comunitarie in maniera esemplare», ha dichiarato il commissario straordinario della Zes Campania Giosi Romano. Gli interventi, per complessivi 20 milioni di euro, a valere sui fondi Pnrr/Zes Campania, consentiranno un rafforzamento complessivo e organico del sistema produttivo e logistico salernitano.