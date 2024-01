Affari oltre Oceano per il Patron della Salernitana Danilo Iervolino. Stando a quanto riferito da Ftbl e rilanciato da Salernitananews la trattativa per entrare nei Newcastle Jets In Australia sarebbe anche in fase avanzata e il gruppo di cui Iervolino potrebbe entrare a far parte con una quota sarebbe pronto a rilevare il club già a stretto giro, anche con un piano di investimenti e relativo allo sviluppo del calcio giovanile. Secondo ulteriori approfondimenti fatti, inoltre, l`Australia non sarebbe l`unico terreno fertile per gli investimenti di Iervolino assieme ad altri imprenditori che, come già detto attraverso l`ausilio di fondi, starebbero monitorando anche squadre minori in Europa.