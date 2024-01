Tragedia nella mattinata di ieri ad Agropoli. È stato trovato cadavere il 70enne Massimo Pisciottano, esperto pescatore. Il corpo, impigliato alla sua barca, è stato rinvenuto nei pressi della foce del fiume Solofrone tra Agropoli e Capaccio Paestum. Da comprendere la dinamica dell’incidente, forse l’uomo è rimasto incastrato nel rullo. Il pescatore, infatti, aveva appena ritirato le reti. Sul luogo del ritrovamento sono giunti gli uomini della Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, i carabinieri della locale compania, i sanitari del 118. Presenti numerosi pescatori, giunti anche per dare il proprio prezioso aiuto. Adesso, si indaga sulle cause del decesso. I carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono alcuna pista. Il caso in questione è il secondo in pochi giorni nel quale perde la vita un pescatore agropolese: qualche settimana fa, infatti, è toccato all’esperto sub Eustachio Sorvillo. Per Sorvillo, pare sia stato un malore a causarne la morte mentre stava recuperando una rete perduta da alcuni altri pescatori. Per quanto riguarda Pisciottano, l’autopsia potrà dare maggiori dettagli sulle cause della morte. Anche in questo caso, l’esperienza dell’uomo fa pensare a problemi di salute.

red.pro.