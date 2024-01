La fallita qualificazione ai quarti di Coppa Italia della Salernitana, come da prescrizione già emanata dalla Lega Serie A, fa anticipare di ventiquattro ore il fischio d’inizio di Napoli-Salernitana che verrà giocata sabato 13 gennaio, sempre alle 15 e sempre con diretta Dazn anzichè la domenica dopo.

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha comunicato, dopo le valutazioni del CASMS, che la vendita dei ticket per il settore ospiti dovrebbe essere autorizzata per i residenti fuori dalla provincia di Salerno, ma con fidelity card granata. A campo invertito fu concesso ai sostenitori azzurri residenti fuori dalla Regione Campania e possessori di fidelity card di acquistare il biglietto per il settore ospiti.