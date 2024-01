La nazionale messicana potrà presto contare sulla presenza di Guillermo Ochoa , infortunatosi all’andata contro l’Honduras e da allora inattivo, cosa di cui ne paga le conseguenze anche la sua Salernitana , che ha perso 6 a 1 contro la Juventus ed è stata eliminato dalla Coppa Italia. In Spagna, invece, si parla di un possibile approdo di Ochoa all’Osasuna, squadra che vorrebbe fortemente il messicano per puntare decisamente all’Europa. Secondo Azteca Deportes, la squadra spagnola ha sondato il Memo Ochoa per convincerlo a tornare nel campionato spagnolo, visto che in Spagna ha lasciato ottimi ricordi ed ottime prestazioni quando ha militato nel Granada e nel Malaga. A riportare la notizia è il sito El Futbolero ma si sono già espressi i siti web iberici come Mundo Deportivo e Marca che vedono di buon’occhio il trasferimento dalla Salernitana.