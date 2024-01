di Marco De Martino

SALERNO – Come anticipato ieri, Pasquale Mazzocchi saluta la Salernitana e si accasa al Napoli. Grazie all’opera di Walter Sabatini la società granata piazza un’ottima plusvalenza: dopo averlo riscattato dal Venezia per un milione appena un anno e mezzo fa, la Salernitana incassa dalla cessione del laterale ben tre milioni, esattamente il triplo. Finisce così l’avventura in granata di Pako: il calciatore ha spinto per approdare nella squadra della sua città e del suo cuore, raggiungendo in pratica il culmine della sua carriera. Ora per la Salernitana si apre la caccia al sostituto che dovrà necessariamente arrivare in tempi brevi. Mazzocchi infatti ha già lasciato Salerno: ieri ha svuotato l’armadietto salutando il gruppo ed oggi sosterrà le visite mediche a Napoli. Si apre così una voragine a destra per la Salernitana che domenica riceverà la Juventus. E’ corsa contro il tempo dunque per reperire sul mercato un elemento in grado di giocare subito titolare. Il preferito di Sabatini è il cremonese Sernicola che però costa tanto, il Verona offre l’esperto Faraoni ma c’è una pista che porta anche a Soppy, francese in forza al Torino ma di proprietà dell’Atalanta. Proprio il club orobico potrebbe riportarlo alla corte di Gasperini, girando alla Salernitana l’ex Zortea su cui però c’è il forte interesse del Frosinone. La telefonata di Sabatini ad uno dei protagonisti della miracolosa salvezza ha però cambiato le carte in tavola, con il laterale che potrebbe preferire i granata ai ciociari. Si cercano anche almeno due centrocampisti con la Salernitana che cerca profili giovani e di talento. I nomi più caldi sono quelli di Esposito della Spal e di Nicolussi Caviglia della Juventus. Per entrambi si tratta per il prestito con diritto di riscatto. Acquisti ma anche cessioni per i granata che devono sistemare Dia. Il senegalese, ufficialmente infortunato, dovrà essere ceduto per non meno di 20 milioni. In prima fila c’è l’Eintracht Francoforte ma occhio alla Premier con Everton, West Ham e Wolverhampton. Dia piace anche a Fiorentina e Milan che però non sono disposte ad accontentare economicamente Sabatini.

DEFREL PER L’ATTACCO Per quanto riguarda il reparto offensivo, oltre al torinista Nemanja Radonjic, autentico pupillo di Sabatini, la società granata sta tentando di ingaggiare un elemento di esperienza e dalla discreta prolificità. L’idea nuova è rappresentata dal francese Defrel del Sassuolo: l’ingaggio è alto e gli emiliani non vorrebbero rinforzare una diretta concorrente ma se l’attaccante dovesse spingere per la cessione l’affare potrebbe concretizzarsi. In cambio la Salernitana potrebbe offrire Lovato. Sullo sfondo c’è sempre il possibile ritorno di Bonazzoli dal Verona. Per quanto riguarda le altre uscite, Botheim ha mercato all’estero, Sambia tornerà in Francia, Stewart potrebbe essere piazzato nelle categorie inferiori o tornare in Giamaica, mentre Bohinen è stato proposto al Como. Potrebbero essere interrotti i prestiti di Martegani e Cabral.