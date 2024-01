Il Napoli ha chiuso la trattativa per il primo acquisto di un gennaio che deve essere per forza di cose scoppiettante in casa azzurra. Pasquale Mazzocchi sarà un nuovo giocatore del Napoli. Per 3 milioni di euro arriva dalla Salernitana e sarà il sostituto naturale di capitan Di Lorenzo. Napoletano doc, molto religioso e con un figlio in arrivo: conosciamo meglio il nuovo acquisto degli azzurri.