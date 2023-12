Per il Capodanno in piazza l’amministrazione comunale ha scelto di non badare a spese, neanche per il brindisi che costerà all’incirca 1.700 euro come da provvvedimento approvato nella giornata di ieri. Un costo eccessivo considerando che sul palco saranno presenti, allo scoccare della mezzanotte, gli artisti, il conduttore, il sindaco con gli assessori e i consiglieri presenti. Soldi che servono, secondo la deliberazione, per l’acquisto di venti Bottiglie di Prosecco Francia Corta, fornitura di vettovagliamento, servizio catering con l’ausilio di due camerieri, 100 flute di vetro. Il servizio catering è affidato alla ditta Sea Side. Intanto, altra disposizione giunta è la chiusura della Villa Comunale, inaccessibile fino alle 8 del 1 gennaio 2024. Nel frattempo, da Palazzo di Città le ultime comunicazioni ufficiali: l’accesso alla festa di Capodanno in Piazza , organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, in Piazza della Libertà domenica 31 dicembre è libero e gratuito. Non sono previsti posti a sedere,né prenotazioni. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20. 45 con il dj set di Pippo Pelo, Adriana Petro e DJ Pika. Alle 22.00 l’attesa esibizione dei Pooh una delle band più importanti della storia della musica italiana. A mezzanotte brindisi augurale e spettacolo pirotecnico. Per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico sono previsti due varchi di accesso per Piazza della Libertà che saranno aperti alle ore 19. 00.Un varco di accesso è posto sul lato Lungomare Sala Pasolini/Santa Teresa, l’altro sul lato Stazione Marittima di Piazza della Libertà.Saranno svolte attività di controllo e filtraggio ai varchi. Si raccomanda pertanto di giungere per tempo nella zona per scongiurare lunghe attese. È vietato portare in Piazza della Libertà bottiglie e contenitori di vetro e materiali pirotecnici. L’accesso al parcheggio sotterraneo di Piazza della Libertà, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, sarà consentito fino 17.30 del 31 dicembre. Gli utenti giunti entro tale orario potranno lasciare l’autovettura nel parcheggio che sarà poi chiuso ed inaccessibile. La riapertura è prevista alle ore 01.30 del 1 gennaio . Il parcheggio disabili è previsto in Piazza Amendola.S’invitano concittadini, turisti e visitatori ad utilizzare il trasporto pubblico (metro e navette) o a recarsi a piedi in Piazza della Libertà per chi proviene dalle zone limitrofe. Per chi giunge da fuori Salerno si raccomanda di utilizzare l’ampio parcheggio Stadio Arechi ( Uscita Stadio Tangenziale Salerno) e raggiungere il centro città con la metro. La metropolitana di Salerno prolungherá il servizio fino alle ore 03.00 del 1 gennaio. Sarà disponibile un servizio navetta bus dalle ore 17.00 del 31 dicembre alle ore 02.00 del 1 Gennaio sulla direttrice Arechi-Piazza della Libertà con fermate a Pastena, Mercatello, Concordia. Sul sito www.comune.salerno.it tutte le info dettagliate su viabilità, mobilità e trasporti. Si confida nella collaborazione di tutti i partecipanti per il successo di una serata magica all’insegna del divertimento e della bellezza. Si raccomanda pertanto di attenersi rigorosamente alle indicazioni di tutto il personale incaricato di vigilare sulla viabilità, sicurezza e l’ordine pubblico.