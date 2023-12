di Erika Noschese

Isam interrompe le attività relative agli interventi del verde pubblico e dal Comune di Salerno parte una prima richesta di spiegazioni. La ditta romana che dopo lo scandalo delle cooperative sociali si è aggiudicata i lavori di manutenzione e qualificazione del verde pubblico aveva deciso di sospendere le attività nei giorni tra Natale e Capodanno, almeno fino a fine settimana per poi tornare pienamente operativi dal prossimo 2 gennaio ma evidentemente qualcosa non è andata come previsto. Da ieri a venerdì infatti la società aveva già la suddivisione degli interventi da effettuare e verosimilmente da terminare prima dell’inizio del nuovo anno. In particolare, operai a lavoro tra Ferrovia e Centro Storico, Fatte-Matierno e Brignano; Pastena-Arbostella ma ieri dai residenti delle zone in questione sono giunte segnalazioni anche al presidente della commissione Ambiente Arturo Iannelli. L’amministrazione, con l’ufficio Ambiente si è attivata nell’immediato per chiedere spiegazioni alla società circa la sospensione del servizio. Ieri dunque da Salerno la prima comunicazione alla società romana che avrà ora qualche ora di tempo a disposizione per rispondere e chiarire la sua posizione. Da Palazzo di Città, stando a quanto trapela, è pronta anche una successiva nota di addebito. Sul fronte del verde pubblico l’amministrazione Napoli è intenzionata a recuperare il tempo perso e dare un segnale deciso alla cittadinanza dopo le tante polemiche di questi giorni. Intanto, si riaccende la polemica sulla necessità di esternalizzare il servizio ma con una società partecipata del Comune di Salerno. Su questo nei giorni scorsi ha detto la sua Antonio Capezzuto Segretario Generale della Fp Cgil che con il Coordinatore del Terzo Settore Fabio Avella ha ribadito la necessità di lavorare all’internalizzazione del servizio, dare stabilità contrattuale ai lavoratori ex cooperative. Con la prossima scadenza dell’appalto di affidamento biennale dei servizi di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino del Comune di Salerno, prevista per luglio 2024, si ripropone per la Funzione Pubblica Cgil di Salerno il tema della stabilità occupazionale e della continuità nei servizi da garantire alla cittadinanza. “Pensiamo che sia oggi imprescindibile operare queste attività a pieno regime, perché servizi essenziali per l’intera cittadinanza”, hanno detto in quell’occasione i sindacalisti salernitani.