di Marco Visconti

Padre Gennaro Sorrentino, superiore della comunità redentorista di Pagani, è stato nominato provinciale della Nuova provincia redentorista dell’ Europa Sud. È il primo provinciale a essere eletto in questo giovane organismo, Nuova provincia redentorista dell’Europa Sud, che interessa 5 province: Napoli; Roma; Madrid; Parigi e Lisbona. Padre Gennaro Sorrentino racconta il suo nuovo incarico e di cosa si occupa la Nuova provincia redentorista del Sud Europa.

Dove e quando è stato nominato padre provinciale?

«Da pochi giorni, precisamente dal 29 di novembre, sono stato invitato a Trois-Épis nella regione dell’Alsazia, dove sono stato eletto superiore provinciale dei redentoristi di Europa Sud. Erano presenti 40 confratelli provenienti dalle 5 province».

Cosa dovrebbe fare praticamente con questo nuovo incarico?

«Io sono il padre provinciale e il consiglio è costituito in totale da 7 membri. Ora dobbiamo far nascere una missione evangelizzatrice in sinergia con le province».

Perché c’è questo bisogno di evangelizzare il Sud Europa?

«Oggi è importante portare l’amore di Dio in contesti che, forse, sono scristianizzati. L’attività del redentorista è stare vicino alle persone che non hanno bisogno della parola ma hanno bisogna di essere accompagnate».

Ora che è diventato padre provinciale, andrà via da Pagani?

«Per adesso non lascio Pagani, devo assolvere ai miei impegni come superiore della comunità dei redentoristi di Pagani. Se dovessi rivedermi tra qualche anno, credo che potrei lasciare Pagani per andare a Roma».

Perché andrà a Roma?

«Ogni nazione ha avuto la sua rappresentanza istituzionale: infatti nel territorio di Roma c’è la sede provinciale; nel territorio di Napoli c’è la sede dove si formano i novizi; a Madrid c’è quella dove studiano gli studenti per diventare sacerdoti; invece a Parigi c’è la sede dove si tengono le assemblee provinciali».

Ci avviciniamo al Natale, i redentoristi di Pagani coinvolgeranno la comunità paganese?

«Ci saranno iniziative molto importanti alla Basilica Sant’Alfonso: il 14 dicembre alle ore 20:30 ci sarà il memorial musicale dedicato a “Floriano Pepe”; il giorno dopo alle ore 16 seguirà “la giornata di ringraziamento redentorista 1841-2023” sui 182 anni di annuncio missionario con sguardo al passato e impegno per il futuro. Mercoledì 20 alle ore 19:30 si esibirà in concerto il gruppo “Kiepò” con canti e musiche natalizie; il 22 novembre il Forum dei giovani di Pagani presenterà “Nat Art” alla congrega dei redentoristi».