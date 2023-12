Pagani. Ancora un raid di fuoco a Pagani; dove è stato gambizzato un uomo raggiunto da due colpi di pistola. Indagano i carabinieri della locale tenenza con il supporto dei colleghi del reparto territoriale di Nocera Inferiore diretti dal colonnello Albanese. E’ accaduto ieri sera intorno alle 21 in via Giuseppe Torre. Era in auto con una donna e un bambino quando alla vettura si è avvicinato un sicario probabilmente con un complice che lo avrebbe atteso non tanto lontano dal luogo dell’agguato. La vittima sarebbe uscita dalla propria vettura e dall’altra parte si sarebbe imbattuta contro l’uomo (con il volto travisato da indumenti) che ha subito estratto la pistola dal giubbino che indossava ed ha fatto partire due colpi di pistola che hanno raggiunto alle gambe il 67enne Vincenzo L.. A quel punto l’uomo che ha impugnato l’arma ha fatto perdere le tracce scappando via per le strade adiacenti mentre Vincenzo L. si è accasciato a terra perdendo sangue dagli arti inferiori raggiunti da due colpi di pistola. Un proiettile l’avrebbe preso di striscio mentre l’altro sarebbe entrato nella gamba. Illesi invece sia la donna che il bambino (attoniti avrebbero assistito alla scena) che erano con lui in auto. In strada c’erano diverse persone che hanno soccorso il 67enne allertando sia i carabinieri della locale tenenza che i volontari del 118. I sanitari hanno soccorso la vittima trasferendola in ambulanza presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove. i medici hanno preso in cura il 67enne che non sarebbe in pericolo di vita nonostante avesse perso molto sangue. Per lui necessario un intervento chirurgico alla gamba per estrarre uno dei proiettili che lo hanno attinto. Resta in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della tenenza di Pagani e quelli del reparto territoriale hanno acquisito alcuni filmati di telecamere presenti sul posto per riuscire a dare un volto e un nome all’autore dell’agguato armato. Al vaglio degli inquirenti diverse ipotesi investigative tra cui quella di un regolamento di conti per vicende che potrebbero essere di natura personale o di altro come la droga..Saranno anche le dichiarazioni del 67enne (quando sarà in grado di rispondere) a chiarire meglio la vicenda che per ora presenta diversi lati oscuri..