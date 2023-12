Domenica 7 dicembre, a Ottati, arrivano i Camper della Salute – con visite di controllo e consulti medici gratuiti – e della donazione del sangue.

La campagna di prevenzione è promossa dal Comune di Ottati con Humanitas Salerno e Associazione Ippocrate Baronissi. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nel Parcheggio Don Ettore in via XXIV Maggio a Ottati, ambulatori mobili terranno screening medici gratuiti: ecg, controllo nei e prevenzione del diabete con misurazione della glicemia. Inoltre, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, sarà possibile donare il sangue grazie ai volontari dell’Avis di Agropoli.

“L’obiettivo è di favorire i cittadini, non solo di Ottati, ma di tutto il comprensorio degli Alburni – spiega il sindaco Elio Guadagno – personale medico dell’Humanitas, con le volontarie dell’Associazione Ippocrate che ringraziamo, saranno presenti nella mattinata di domenica a disposizione di tutti per effettuare controlli preventivi di base. Si tratta di un progetto del Comune utile alla prevenzione: laddove, come nei nostri territori, i presidi sanitari sono spesso distanti, avviciniamo le strutture mediche ai cittadini, mettendoli nelle condizioni di effettuare screening gratuiti.

Sarà inoltre possibile compiere un gesto importante donando il sangue grazie all’Avis di Agropoli. Auspichiamo la più ampia partecipazione alle iniziative”.