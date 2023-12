Allarme in casa Salernitana per un colpo doloroso alla caviglia destra rimediato da Charles Ikwuemesi durante l’allenamento di ieri.Il nigeriano si è fermato nel corso dell’allenamento per un trauma distorsivo alla caviglia destra che ora costringe lo staff tecnico a trattenere il fiato e a mettere in dubbio la sua presenza per il match con i felsinei.